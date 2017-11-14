Украинцу-наркоману в Сочи вынесли приговор за неделю до суда

Судья Центрального районного суда города Сочи Краснодарского края Руслан Тайгибов вынес приговор в отношении украинца за неделю до рассмотрения дела в суде. Об этом говорится на сайте госоргана.

В списке дел, назначенных к слушанию на 21 ноября этого года, запланировано рассмотрение дела в отношении гражданина Украины О. Сысоева. Там же опубликован и акт постановления о признании его виновным в употреблении наркотиков и назначении административного наказания в виде ареста сроком на 7 суток, штрафа в размере 5 тысяч рублей и выдворения из России.

Внимание на казус обратил адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook. «Слушайте, как люди в Сочи живут? Им, вон, наказание уже выносят заочно, не дожидаясь даты суда», — написал он. В комментариях пользователи предложили, что судьи работают на опережение.

«Лента.ру» направила запрос в пресс-службу суда. На момент публикации ответ не получен.

