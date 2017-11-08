В Астрахани четвертого по счету студента осудили за недоносительство

Четвертый по счету студент медуниверситета в Астрахани признан виновным по уголовному делу о недоносительстве. Об этом в среду, 8 ноября, сообщили «Интерфаксу» в канцелярии Кировского районного суда Астрахани.

Уроженца Дагестана Мирзу Мевлидова приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей за то, что он скрывал свое общение с бывшим сокурсником, который воевал в рядах террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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Как отметил представитель суда, боевик рассказывал Мевлидову и еще троим студентам «о своей жизни в Сирии, делился фотографиями, предлагал поучаствовать».

Подсудимый признал свою вину и просил суд о снисхождении.

В сентябре к выплате штрафов на ту же сумму приговорили остальных фигурантов дела. Они также сознались в содеянном.

Статья 205.6 УК РФ, предусматривающая ответственность за несообщение о преступлении, входит в число антитеррористических поправок, внесенных в законодательство летом 2016 года и известных как «пакет Яровой». Первый приговор за недоносительство в стране вынесли также в Астрахани в феврале 2017 года. Фигурант этого дела Улугбек Гафуров, чей знакомый стал боевиком, был оштрафован на 70 тысяч рублей.