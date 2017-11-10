Полицейский забрал у мужа машину за освобождение пойманной с наркотиками жены

В Приморском крае старший оперуполномоченный полиции предстанет перед судом за получение машины в качестве платы за непривлечение к уголовной ответственности пойманной с наркотиками женщины. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России в пятницу, 10 ноября.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

Всего полицейский потребовал у потерпевшего — мужа задержанной — 1,1 миллиона рублей. Вместо части этой суммы он решил забрать у него машину, которую оценил в 500 тысяч рублей.

Офицера задержали сотрудники отдела собственной безопасности краевого управления МВД при передаче автомобиля. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество (часть 3 статьи 159 УК РФ).