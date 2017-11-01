Трех полицейских задержали за взятку от наркоторговцев в Москве

Трех московских полицейских задержали за вымогательство взятки у предполагаемых наркоторговцев. Об этом в среду, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По версии следствия, полицейские из района Ясенево задержали двух подозреваемых в распространении наркотиков и потребовали вознаграждение за непривлечение их к уголовной ответственности. Получив нужную сумму, они отпустили мужчин.

Когда о случившемся стало известно сотрудникам Отдела собственной безопасности, подозреваемые во взяточничестве полицейские были задержаны.

«Они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законом», — рассказал исполняющий обязанности начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

20 октября в Адыгее был задержан начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД. Офицера уличили в получении взятки в размере 150 тысяч рублей.