Силовые структуры
 

Мэр Владивостока предстанет перед судом за взятку

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Пушкарев
Игорь Пушкарев

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, завершено и с обвинительным заключением направлено в Верховный суд. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Помимо мэра фигурантами дела являются его брат, гендиректор компании «Востокцемент» Андрей Пушкарев и бывший директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. В зависимости от роли все трое обвиняются по статьям о получении и пособничестве в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, использовании заведомо подложного документа, даче взятки.

Следствие установило, что за шесть лет (с 2009-го по 2015 год) мэр при пособничестве Лушникова получил от брата взятки на сумму 75 миллионов рублей. «Со своей стороны Игорь Пушкарев обеспечивал действия в пользу АО "Востокцемент" по реализации подведомственному ему МУПВ "Дороги Владивостока" строительных материалов, необходимых для выполнения дорожных работ в городе», — говорится в сообщении. Он также препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.

Кроме того братья обвиняются в коммерческом подкупе Лушникова на сумму в 4,2 миллиона рублей. В результате директор «Дорог Владивостока» действовал в интересах «Востокцемента» и закупал строительные материалы по завышенным ценам.

В СКР указали, что действия обвиняемых привели к причинению ущерба «Дорогам Владивостока» на 143,6 миллиона рублей. У компании также образовалась задолженность на сумму более 600 миллионов рублей.

Пушкарев был задержан 1 июня 2016 года. На следующий день его арестовали и поместили в «Матросскую тишину». В марте 2017-го Басманный суд Москвы временно отстранил чиновника от должности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генпрокуратура предъявила иск бывшему мэру Владивостока на 614 миллионов рублей
Сидящий в СИЗО мэр Владивостока попросил Путина о защите
Сидящего в «Матросской тишине» мэра Владивостока назвали «Человеком года»
Последние новости
Калининградский губернатор сослался на кочан в разговоре о соцвыплатах
Футболист «Спартака» обошел Месси и Роналду в списке лучших в Лиге чемпионов
В дело Шакро Молодого добавили Сливу
Названа причина невидимости инопланетян
В Азербайджане выпустили ролик о секс-туризме на Украину
Москвичка побывала у косметологов и умерла  
Шведская певица позволила делать с собой что угодно на чайной БДСМ-вечеринке
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня

Огнестрел везде поспел

Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
15:50Сегодня

Возбуждено дело по факту смерти девочки после операции в Москве

15:26Сегодня

Таксист протащил полицейского на капоте в аэропорту Домодедово

12:46Сегодня

Налетчики расстреляли троих мужчин в кафе Армавира

Силовые структуры00:0117 октября

Твой папа педофил

Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
16:53Сегодня

Лидер банды ногинских киллеров Мазур получил пожизненный срок

11:34Сегодня

Судебные приставы получат право задерживать должников по алиментам

10:51Сегодня

Сбившего девочку на пешеходном переходе участкового задержали под Коломной

Силовые структуры00:0419 октября

Золотой билет

Откосить от армии в России все еще несложно, но есть нюанс
13:51Сегодня

У «Миссис мира-2006» в Казани похитили сумку и кольцо за три миллиона рублей

10:21Сегодня

Житель Башкирии разорил улей ради закуски

20:4619 октября

Модельера Гурченко и Бледанс осудили за мошенничество

Россия
Вас здесь не лежало
За что стоит воевать в российских больницах
«Не думаю, что по мне будут долго скучать»
Путин на «Валдае» рассказал анекдот и пошутил про выборы
Без бумажки ты...
Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Поклонская опровергла наличие у нее украинского гражданства
Стая медведей оккупировала село на Чукотке
Более 180 медработников и учителей Подмосковья приобрели жилье по соципотеке
Ярославских подростков застали за производством коктейлей Молотова и отпустили
Все материалы
Мир
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Сирийцы рассказали о будущем освобожденной «столицы» ИГ
Немецкие спецслужбы уличили в провоцировании теракта в Берлине
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Опиум и смерть
Все материалы
Бывший СССР
Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения
Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко
В Азербайджане выпустили ролик о секс-туризме на Украину
Порошенко рассказал о своем спасении от ополченцев весной 2014 года
В Киргизии потребовали вернуть в музей закопанную по закону шариата мумию
В Киеве протестующие провели ночь в палаточном городке у здания Рады
Будапешт заставил Киев отказаться от украинизации венгерских школ
Киевские протестующие пришли к Порошенко и спели гимн Украины
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
The Legal 500 включило замгендиректора «Аэрофлота» в число лучших юристов России
Российский софт стал вопросом национальной безопасности
Цена авиабилета в новом аэропорту Ростова-на-Дону вырастет почти на 20 процентов
Греф рассказал о работающих в пивных киосках инженерах
«Теремок» оказался на грани закрытия
Греф объявил о переходе российской экономики в 3D
Все материалы
Силовые структуры
Огнестрел везде поспел
Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Золотой билет
Откосить от армии в России все еще несложно, но есть нюанс
Таксист протащил полицейского на капоте в аэропорту Домодедово
Лидер банды ногинских киллеров Мазур получил пожизненный срок
Судебные приставы получат право задерживать должников по алиментам
У «Миссис мира-2006» в Казани похитили сумку и кольцо за три миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Грязная история
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Раскрыто происхождение неизвестных вспышек на Луне
Названа причина невидимости инопланетян
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
В США успешно испытали замену РД-180
Все материалы
Спорт
Цирк с конями
Сыграл ЦСКА, а стыдно болельщикам
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Кремль обвинил США в давлении на МОК ради отстранения россиян от Олимпиады
Вратарь «Спартака» признался в желании покинуть клуб из-за депрессии
Неймару выписали миллионный штраф за неуплату налогов
Главный тренер клуба НХЛ назвал пассажиром российского хоккеиста команды
Все материалы
Культура
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Дайкон и порядок
Безногий спортсмен, медсестра-вампир и другие герои книжных новинок
Дольф Лундгрен измерил крутость Путина
Шведская певица позволила делать с собой что угодно на чайной БДСМ-вечеринке
Мединский раскрыл судьбу своей докторской
Бузова пообещала подождать с выдвижением в президенты
Все материалы
Интернет и СМИ
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов
Реклама с фотографией Брежнева нанесла моральный вред его внуку
Ургант в образе Собчак выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Все материалы
Ценности
Феликс Килбертус«От нас одним шоколадом не откупишься»
Почему дизайнера Rolls-Royce оставили без сладкого
Единственный в мире пикап Rolls-Royce продадут с аукциона
Женщин предложили помечать
Названы самые влиятельные люди российской моды
Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же
В Женеве показали светящийся «улей туманности»
Производство секретного внедорожника Lamborghini показали на видео
Все материалы
Путешествия
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Все материалы
Из жизни
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток
Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании
Американка нашла в клубе принца из династии царя Соломона и вышла за него замуж
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы