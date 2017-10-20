Мэр Владивостока предстанет перед судом за взятку

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, завершено и с обвинительным заключением направлено в Верховный суд. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Помимо мэра фигурантами дела являются его брат, гендиректор компании «Востокцемент» Андрей Пушкарев и бывший директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. В зависимости от роли все трое обвиняются по статьям о получении и пособничестве в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, использовании заведомо подложного документа, даче взятки.

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Следствие установило, что за шесть лет (с 2009-го по 2015 год) мэр при пособничестве Лушникова получил от брата взятки на сумму 75 миллионов рублей. «Со своей стороны Игорь Пушкарев обеспечивал действия в пользу АО "Востокцемент" по реализации подведомственному ему МУПВ "Дороги Владивостока" строительных материалов, необходимых для выполнения дорожных работ в городе», — говорится в сообщении. Он также препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.

Кроме того братья обвиняются в коммерческом подкупе Лушникова на сумму в 4,2 миллиона рублей. В результате директор «Дорог Владивостока» действовал в интересах «Востокцемента» и закупал строительные материалы по завышенным ценам.

В СКР указали, что действия обвиняемых привели к причинению ущерба «Дорогам Владивостока» на 143,6 миллиона рублей. У компании также образовалась задолженность на сумму более 600 миллионов рублей.

Пушкарев был задержан 1 июня 2016 года. На следующий день его арестовали и поместили в «Матросскую тишину». В марте 2017-го Басманный суд Москвы временно отстранил чиновника от должности.