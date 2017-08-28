Генпрокуратура предъявила иск бывшему мэру Владивостока на 614 миллионов рублей

Генпрокуратура заявила гражданский иск на сумму более чем 614 миллионов рублей к обвиняемому в коррупции бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, передает ТАСС.

На заседании в Мосгорсуде в понедельник, 28 августа, рассматривается вопрос о продлении срока ареста чиновнику.

«От имени Генпрокуратуры РФ Игорю Пушкареву, Андрею Пушкареву и Андрею Лушникову заявлен иск на 471 миллион рублей и 143 миллиона рублей», — огласил материалы дела судья.

Надзорное ведомство намерено взыскать с обвиняемых материальный ущерб в пользу организации «Дороги Владивостока», учредителем и собственником имущества которого является администрация города.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Игорь Пушкарев организовал покупку фирмой своего предполагаемого сообщника Андрея Лушникова большого количества стройматериалов у группы компаний «Востокцемент» по завышенным ценам. По данным ФСБ, доход от незаконной деятельности градоначальника превысил 160 миллионов рублей. Сам градоначальник себя виновным не признает.

Материалы по теме Семь раз отмэрь Почему главы Владивостока заканчивают карьеру уголовниками

21 августа Пушкарев направил президенту Владимиру Путину обращение, в котором попросил главу государства защитить его. Документ был опубликован на его странице в «ВКонтакте». В своем письме градоначальник отметил безысходность сложившейся вокруг него ситуации, так как все обращения в различные инстанции ни к чему не привели.

«К сожалению, иных способов быть услышанным нет. У меня сложилось устойчивое понимание того, что информация доносится до Вас в искаженном свете либо не доносится вовсе», — сообщается в обращении.

Мэр был задержан в июне 2016 года. Басманный суд Москвы временно отстранил чиновника от должности главы Владивостока 9 марта того же года.