Руководитель cобственной безопасности МВД Адыгеи задержан за взятку

В городе Майкоп при получении взятки с поличным задержан начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД по Республике Адыгея. Об этом в пятницу, 20 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что офицер был задержан при получении 150 тысяч рублей сотрудниками Главного управления собственной безопасности федерального ведомства.

«Как установлено, руководитель собственной безопасности регионального министерства через посредника — начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Белореченскому району Краснодарского края — потребовал крупную сумму у сотрудника полиции, переходящего на службу в другой регион», — рассказала Волк.

Представитель ведомства отметила, что денежное вознаграждение предназначалось за предоставление сведений об отсутствии компрометирующей информации в отношении этого сотрудника.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. В отношении посредника рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.