Московский адвокат и его клиент вымогали у свидетеля 30 миллионов рублей

Таганский суд Москвы принял к рассмотрению по существу уголовное дело против адвоката и его клиента, обвиняемых в попытке мошенничества. Об этом в среду, 8 ноября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, с февраля по март 2017 года мужчины вымогали у свидетеля по уголовному делу 30 миллионов рублей. Имел ли отношение клиент адвоката к этому делу, не уточняется, его детали также не раскрываются. Злоумышленники взамен на деньги обещали мужчине не сообщать в правоохранительные органы о его якобы причастности к преступлению.

При этом юрист в тайне от своего подельника убеждал мужчину отдать пять миллионов из этой суммы лично ему в руки. Адвокат утверждал, что часть денег он передаст полицейским, а остаток возьмет себе в качестве вознаграждения «за предотвращение возможного неисполнения его клиентом ранее достигнутых договоренностей».

Обвиняемые были задержаны с поличным при получении денег в одном из ресторанов Москвы.

1 ноября в Москве был арестован сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который курировал Одинцовский район Подмосковья и был известен как специалист по решению проблем предпринимателей. Его обвинили в получении крупной взятки от бизнесмена-должника.