Лишение мордовского адвоката статуса за шорты и бандану признали незаконным

Решение адвокатской палаты Республики Мордовия о лишении статуса местного юриста за то, что он явился в суд в неподобающем виде, признали незаконным. Об этом во вторник, 10 октября, адвокат международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев сообщил «Медиазоне».

«Ленинский районный суд Мордовии признал незаконным решение республиканской адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката по иску Сергея Наумова и постановил восстановить этот статус», — сообщил Ахметгалиев, представляющий интересы Наумова.

О прецеденте стало известно 1 августа. В пресс-службе Верховного суда Мордовии отмечали, что в отношении юриста было возбуждено дисциплинарное производство за нарушение требований статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката. «В результате адвокат был лишен своего статуса», — заявили тогда в суде.

В сообщении на сайте Верховного суда республики говорилось, что юрист «явился на судебное заседание по уголовному делу в солнцезащитных очках, футболке, джинсовой куртке-безрукавке, шортах, с повязанным на шее шарфом и головном уборе — бандане». Отмечается, что мужчина «своим внешним видом нарушал порядок в судебном заседании, отказался выполнить требование председательствующего», из-за чего продолжение заседания было отложено.

Положение о деловом стиле одежды утверждено Советом Адвокатской палаты Мордовии 27 апреля 2017 года. В документе говорится, что такой стиль должен способствовать «созданию положительного имиджа» и в то же время «не исключает индивидуальности каждого адвоката». Защитникам следует иметь минимум украшений и аксессуаров, недопустимы пирсинг и яркий макияж.