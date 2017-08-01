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Появившийся в суде в шортах и бандане мордовский адвокат лишился статуса

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Адвокатская палата Республики Мордовия лишила местного юриста статуса за то, что он явился в суд в неподобающем виде. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 1 августа. Имя адвоката не называется.

Как сообщили агентству в пресс-службе Верховного суда Мордовии, в отношении юриста было возбуждено дисциплинарное производство за нарушение требований статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката. «В результате адвокат был лишен своего статуса», — сказал собеседник.

В сообщении на сайте Верховного суда республики говорится, что юрист «явился на судебное заседание по уголовному делу в солнцезащитных очках, футболке, джинсовой куртке-безрукавке, шортах, с повязанным на шее шарфом и головном уборе — бандане». Отмечается, что мужчина «своим внешним видом нарушал порядок в судебном заседании, отказался выполнить требование председательствующего», из-за чего продолжение заседания было отложено.

Положение о деловом стиле одежды утверждено советом адвокатской палаты Мордовии 27 апреля 2017 года. Там сказано, что такой стиль должен способствовать «созданию положительного имиджа» и в то же время «не исключает индивидуальности каждого адвоката». Защитникам следует иметь минимум украшений и аксессуаров, недопустим пирсинг и яркий макияж.

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