Адвокатская палата проверит сообщившего о свадьбе дочери судьи Хахалевой юриста

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко инициировал проверку в отношении юриста Сергея Жорина, сообщившего в соцсети о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой. Об этом во вторник, 25 июля, сообщила пресс-служба палаты.

«Необходимо дать оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего недостоверные сведения о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой», — считает глава ФПА РФ.

Вопрос о соответствии действий адвоката кодексу профессиональной этики будет рассматривать Адвокатская палата Москвы.

24 июля совет судей Краснодарского края сообщил о результатах проверки расходов на свадьбу дочери Хахалевой. Бюджет праздника обошелся бывшему мужу судьи в пять миллионов рублей.

«Проверка проведена, результаты уже есть. Вся информация о стоимости свадьбы в 2 миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности», — отметил председатель совета судей Владимир Кисляк. По его словам, звезды российской эстрады спели на свадьбе без гонораров.

Материалы по теме Брак у ворот Найдены главные причины устраивать свадьбу

Торжество прошло 10 июня, но общественность узнала о нем 15 июля из публикации в Instagram адвоката Жорина. Он выложил видеозапись с мероприятия с комментарием: «Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! »

Как уточняет kp.ru, свадьба прошла на площадке ресторана и концертного зала Galich Hall — самого статусного заведения Краснодара. Телеведущий Андрей Караулов подтвердил слова Жорина, пояснив, что звезды получили за свои выступления около 400 тысяч евро, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль Bentley. Избранником дочери судьи, по информации тележурналиста, стал сотрудник управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По официальным данным с сайта краевого суда, в 2016 году доход Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей.