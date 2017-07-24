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Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре

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Елена Хахалева
Елена Хахалева

Расходы на свадьбу дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодарском крае составили пять миллионов рублей. К таким выводам пришел краевой совет судей по результатам проведенной проверки, сообщает «Интерфакс».

«Проверка проведена, результаты уже есть. Вся информация о стоимости свадьбы в 2 миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности», — отметил председатель совета судей Владимир Кисляк.

По его словам, все документы, подтверждающие это, находятся в распоряжении совета. Заказчиком мероприятия выступил отец невесты, бывший муж судьи Роберт Хахалев. Все платежные документы выставлены на его имя, пояснил Кисляк.

«Что касается свадебного подарка, мы также направили запросы в ГИБДД. Нам поступил ответ, что за невестой Софьей транспортные средства вообще не значатся, а за ее женихом — Вадимом — числится транспортное средство Toyota Highlander, которое зарегистрировано в 2015 году и не может являться свадебным подарком», — добавил председатель совета.

Ранее 19 июля в Совете судей представили другие данные, полученные по результатам проверки сообщений о тратах на свадьбу дочери судьи Хахалевой. Тогда совет пришел к выводам, что звезды российской эстрады согласились принять участие в празднике без гонораров. При этом расходы на организацию торжества не превысили 2,5 миллиона рублей.

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда состоялась 10 июня, видеозапись с мероприятия появилась в сети спустя несколько дней. На мероприятии присутствовали звезды эстрады, а его проведение оценили в два миллиона долларов.

По официальным данным с сайта краевого суда, в 2016 году доход Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей.

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