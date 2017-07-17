Меладзе объяснил выступление на свадьбе дочери судьи родственными узами

Поп-певец Валерий Меладзе объяснил выступление на свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Его слова приводит газета «Московский комсомолец» в понедельник, 17 июля.

«Лично я работал бесплатно, потому что муж [Хахалевой] — мой родственник, двоюродный брат. Их дочка — наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть», — заверил исполнитель.

Артист также рассказал об участии Иосифа Кобзона в торжестве. «Не знаю, как насчет других артистов, а Иосиф Давыдович присутствовал как гость, был недолго, но сказал тост, и это было на самом деле торжественно и красиво», — подчеркнул Меладзе.

О своем участии в свадьбе высказался и певец Сосо Павлиашвили. По его словам, он выступал бесплатно. «Мы грузины, нас очень мало в России, мы очень трепетно относимся друг к другу. Я был в Краснодаре, у меня было свое выступление там, я выступал для своих армянских друзей. И заодно меня попросил выступить мой друг», — объяснил исполнитель радиостанции «Говорит Москва».

Ранее другой присутствовавший на торжестве певец Николай Басков заявил, что не имел финансовых отношений с судьей. «Лично я был подарком от друзей», — засвидетельствовал исполнитель.

15 июля адвокат Сергей Жорин опубликовал в сети видеозапись со свадьбы дочери Хахалевой, на которой видны Басков и Меладзе. «Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы», — прокомментировал юрист.