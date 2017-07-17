«Золотая судья» прокомментировала скандал с роскошной свадьбой дочери

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева отреагировала на скандал со свадьбой дочери. Стоимость торжества ранее оценили в два миллиона долларов. Комментарий у Хахалевой взяла «Российская газета».

По словам представителя системы юстиции, торжество оплатил ее бывший муж, который является отцом невесты. «Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в два миллиона долларов — полный бред, что называется, цифра, взятая с потолка. Bentley никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей», — пояснила Хахалева.

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Она добавила, что ее бывший супруг по национальности грузин, а присутствующие на празднестве певцы его друзья. «[Валерий] Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», — отметила судья. Хахалева также заявила, что «устроенную вакханалию» в СМИ расценивает как неприкрытое давление на нее как на судью, и сообщила, что знает, кто заказчик скандала.

«Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение (...). Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, когда это не удалось, начали запугивать», — подчеркнула она.

15 июля адвокат Сергей Жорин опубликовал в Instagram видео со свадьбы, которое ему, как он сказал «РГ», прислал один из гостей мероприятия. «Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы», — написал юрист. На кадрах видны певец Николай Басков и Меладзе.

Видео: ren.tv

По информации «Российской газеты», торжество состоялось 10 июня на самой престижной в Краснодаре площадке Galich-Hall (объединяет концертный зал и ресторан). Как уточняет kp.ru, избранником девушки по имени Софья стал сотрудник краевого управления Следственного комитета. Молодоженов и их гостей, пишет «Комсомолка», развлекали Басков, Меладзе, Кобзон и Вера Брежнева, а в подарок молодые якобы получили Bentley.

«Московский комсомолец» сообщает, что Хахалева, которую в Краснодаре называют «золотой судьей», рассматривает земельные споры.