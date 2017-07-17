В Кремле обратили внимание на новости о свадьбе дочери «золотой судьи»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе новостей о свадьбе дочери судьи в Краснодарском крае. Слова представителя Кремля передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждениям в интернете, конечно, следим за разными новостями, в том числе, обратили внимание и на эти», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «реагировать на подобные проявления» не является прерогативой Кремля — для этого есть другие ведомства.

Ранее в понедельник, 17 июля, в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) информировали, что изучат сведения о тратах на празднество, отмечает ТАСС.

15 июля адвокат Сергей Жорин опубликовал в Instagram видео со свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Запись юристу прислал один из гостей мероприятия. «Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы», — указал Жорин. На опубликованных им кадрах видны певцы Николай Басков и Валерий Меладзе. Как писала kp.ru, присутствующих также развлекали Иосиф Кобзон и Вера Брежнева, а в подарок молодожены — девушка по имени Софья и сотрудник краевого управления Следственного комитета — получили Bentley. Торжество состоялось 10 июня.

Видео: ren.tv

Позднее Хахалева пояснила, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец Софьи — предприниматель, а звезды — его друзья и были на мероприятии в качестве гостей. Сумма в два миллиона долларов, добавила судья, взята с потолка, и Bentley никто не дарил.

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«Московский комсомолец» сообщает, что Хахалева, которую в Краснодаре называют «золотой судьей», рассматривает земельные споры. Kp.ru узнала, что ее бывший муж Роберт Хахалев (Зилкимиани) имеет отношение к одному из крупных аграрных предприятий в крае. Еще его называют владельцем микрокредитной организации в Краснодаре и автоломбарда в одном из райцентров. «Имена обоих супругов не раз фигурировали в коррупционных скандалах. Местные журналисты даже сняли целый фильм-расследование о чете Хахалевых. В нем рассказали о том, как укрывается от налогов бизнесмен и как его жена-судья помогает ему в рейдерских захватах целых участков», — передает РЕН ТВ.