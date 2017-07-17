Басков объявил себя «подарком от друзей» на свадьбу дочери судьи

Певец Николай Басков был «подарком от друзей» на свадьбу дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодарском крае. Об этом он заявил РИА Новости в понедельник, 17 июля.

«Во-первых, как сказала сама судья, свадьбу оплатил отец невесты. Во-вторых, лично я был подарком от друзей. У меня не было никаких финансовых отношений именно с судьей самой», — заверил Басков.

Исполнитель подчеркнул, что часто выступает для людей, которые не могут оплатить его концерт и за них это делают друзья.

Материалы по теме Трико для невесты Топ-7 свадеб, над которыми можно и плакать, и смеяться

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об истории с бракосочетанием. Он добавил, что для реагирования на такие инциденты есть специальные ведомства.

В тот же день Хахалева объявила, что торжество оплатил ее бывший муж, который является отцом невесты. «Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери», — подчеркнула она.

15 июля адвокат Сергей Жорин опубликовал в соцсетях видео с бракосочетания дочери Хахалевой. «Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы», — отметил он. На опубликованных Жориным кадрах видны певцы Николай Басков и Валерий Меладзе. На мероприятии также выступали Иосиф Кобзон и Вера Брежнева.