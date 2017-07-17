Отец невесты со скандальной кубанской свадьбы оценил торжество

Бизнесмен Роберт Хахалев, бывший муж судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой, заявил, что свадьба его дочери обошлась максимум в пять миллионов рублей. Его слова приводит kp.ru.

«Что это должно быть на свадьбе, которая стоит два миллиона долларов?» — сказал предприниматель. Он добавил, что знаменитости, которые присутствовали на торжестве в качестве гостей, его друзья детства. «А больше всего трат было на оплату зала, куда уже входил и банкет, ведущие и музыка. Платье дочки обошлось в 110 тысяч рублей, я его оплатил со своей банковской карты. И никакого Bentley молодоженам не подарили. Я и сам могу презентовать дочери любую из дорогих машин», — отметил Хахалев.

Бизнесмен уточнил, что заработок у него официальный, он отчитывается о доходах в налоговой. «Сколько трачу на своих детей — это мое личное дело, и оправдываться за свадьбу я не собираюсь», — подчеркнул он.

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Ранее в понедельник, 17 июля, судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева также говорила, что сумма в два миллиона долларов взята с потолка.

15 июля в сети опубликовали видео с состоявшегося 10 июня празднества, которое, по слухам, обошлось в два миллиона долларов. На мероприятии, писала затем kp.ru, присутствовали певцы Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева, а в подарок молодожены — девушка по имени Софья и сотрудник краевого управления Следственного комитета — якобы получили Bentley.

Видео: ren.tv

«Комсомолка» выяснила, что до свадьбы с Еленой Хахалевой у Роберта была фамилия Зилкимиани, родился он в Грузии. Пара воспитала двоих детей: дочь Софью и сына Кирилла, который в 22 года стал одним из самых молодых депутатов краевого заксобрания. С 2004 года супруги находятся в разводе. По информации газеты, сейчас Хахалев руководит сельхозпредприятием, которое занимается растениеводством и животноводством. «Его деятельность становилась причиной возмущения местных фермеров, которые тракторным маршем собирались ехать в Москву», — отмечает издание. Предприниматель также является соучредителем микрофинансовой организации, службы такси и автоломбарда.

Как сообщает ТАСС, Елена Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году, занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров.