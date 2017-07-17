Генпрокуратуру попросили проверить кубанскую судью после скандала со свадьбой

Депутат Госдумы Антон Гетта направил запрос в Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей после скандала со свадьбой дочери краснодарского судьи Елены Хахалевой. Об этом он в понедельник, 17 июля, сообщил ТАСС.

«Отреагировал на то негодование общества, которое возникло в связи с публикациями и сюжетами, связанными со свадьбой, где фигурирует судья Краснодарского края. Я отправил соответствующий запрос в адрес коллегии судей и Генпрокуратуры РФ», — сказал законодатель, который ожидает, что эти структуры проверят соответствие расходов налоговой декларации чиновницы.

Гетта отметил, что с другими парламентариями поразмышляет над поправками в закон «О противодействии коррупции». «[Когда чиновник] не может доказать законность [происхождения] средств, они изымаются в доход государства. Поскольку там никак не прописать услуги оплачиваемые — как вернуть выступление [певца Николая] Баскова, к примеру? Но мы будем думать в том числе и над законом, чтобы такие вещи фиксировались», — подчеркнул депутат, который также является координатором проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки».

15 июля в сети опубликовали видео с состоявшейся 10 июня свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда. Отмечалось, что мероприятие, на котором, кроме Баскова, присутствовали и другие звезды, якобы обошлось в два миллиона долларов.

Позднее Елена Хахалева заявила, что торжество оплатил ее бывший муж, который является отцом невесты. В свою очередь бизнесмен Роберт Хахалев (взял фамилию жены) уточнил, что свадьба его дочери стоила максимум пять миллионов рублей, а знаменитости — его друзья.

По официальным данным с сайта краевого суда, в 2016 году доход Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей. В собственности у нее жилой дом площадью почти 67 квадратных метров и два земельных участка площадью 300 и 851 квадратный метр.