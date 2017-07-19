Совет судей проверил краснодарскую судью после свадьбы ее дочери

Краснодарская судья Елена Хахалева не оплачивала свадьбу своей дочери, праздник профинансировал ее бывший муж Роберт Хахалев. Об этом сообщил «Ленте.ру» председатель краевого совета судей Владимир Кисляк.

«Мы направили запросы организаторам мероприятия, и они предоставили нам два договора на оказание услуг и платежные поручения», — сказал он. По его словам, один из документов касается банкета и аренды помещения, из которого следует, что сумму в два миллиона рублей оплатил Хахалев Роберт Оникович. Его же имя указано на втором платежном поручении по договору об организации торжества: флористика, фотограф и прочее, на 2,5 миллиона рублей, указал Кисляк.

«Таким образом, Хахалева не принимала участия в организации и финансировании свадьбы, как она и говорила, мероприятие было оплачено ее бывшим мужем», — пояснил он.

Что же касается участия звезд российской эстрады в празднике, то Кисляк сослался на их комментарии о том, что они были приглашены, гонорары не получали. «Запросы мы им направить не можем, они не являются членами судейского сообщества», — сказал он.

Глава краснодарского совета судей также сообщил о намерении проверить сообщения СМИ о том, что Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом. Для этого в Грузию направлен запрос, после получения ответа из вуза будет принято решение, добавил Кисляк.

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По его словам, в соответствии с законом Хахалева предоставляет декларацию о своих доходах, она находится в открытом доступе. «Комиссия проверяет подлинность предоставленных сведений ежегодно», — отметил глава совета судей.

15 июля в сети опубликовали видео с состоявшейся 10 июня свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда. Отмечалось, что мероприятие, на котором присутствовали звезды эстрады, якобы обошлось в два миллиона долларов.

По официальным данным с сайта краевого суда, в 2016 году доход Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей. В собственности у нее жилой дом площадью почти 67 квадратных метров и два земельных участка площадью 300 и 851 квадратный метр.