Депутат, адвокат и бывший полицейский создали сеть подпольных казино в Тамбове

Тамбовские силовики раскрыли сеть подпольных казино, созданную местным депутатом, адвокатом и бывшим полицейским. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело, предполагаемые участники организованной группы подозреваются в незаконном проведении азартных игр и коммерческом подкупе. Как установило следствие, они арендовали помещения в Тамбове и других городах региона, где оборудовали игорные залы.

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Кроме того, фигуранты дела пытались подкупить учредителя одной из организаций, проводившей экспертизу ранее изъятого оборудования. За взятку они просили признать аппаратуру неигровой.

Подозреваемым грозит крупный штраф и до шести лет лишения свободы.

В декабре прошлого года в центре Санкт-Петербурга была пресечена работа подпольных казино, располагавшихся в элитном жилье. Из трех клубов изъяли более 70 игровых автоматов, карточные столы, рулетки, компьютерную технику, средства связи, черновую бухгалтерию, долговые расписки, большое количество игорных фишек и колод карт.