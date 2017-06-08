Депутат, адвокат и бывший полицейский создали сеть подпольных казино в Тамбове

Тамбовские силовики раскрыли сеть подпольных казино, созданную местным депутатом, адвокатом и бывшим полицейским. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело, предполагаемые участники организованной группы подозреваются в незаконном проведении азартных игр и коммерческом подкупе. Как установило следствие, они арендовали помещения в Тамбове и других городах региона, где оборудовали игорные залы.
Кроме того, фигуранты дела пытались подкупить учредителя одной из организаций, проводившей экспертизу ранее изъятого оборудования. За взятку они просили признать аппаратуру неигровой.
Подозреваемым грозит крупный штраф и до шести лет лишения свободы.
В декабре прошлого года в центре Санкт-Петербурга была пресечена работа подпольных казино, располагавшихся в элитном жилье. Из трех клубов изъяли более 70 игровых автоматов, карточные столы, рулетки, компьютерную технику, средства связи, черновую бухгалтерию, долговые расписки, большое количество игорных фишек и колод карт.