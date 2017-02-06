В иркутском ритуальном агентстве обнаружили подпольное казино

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в ритуальном агентстве на улице Розы Люксембург в Иркутске нелегального казино. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении двухэтажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»).

Следователи установили, что на первом этаже дома и прилегающей территории располагалось ритуальное агентство, а само игорное заведение находилось на втором этаже.

«Часть комнат была отдана под нужды казино — здесь располагались небольшое кафе, 23 игровых автомата, стол для игры в покер, карты и пункт обмена фишек. Попасть внутрь оперативники смогли только с помощью специнструментов, поскольку владельцы заведения добровольно впускать их внутрь отказались», — сообщает телеканал «360».

15 декабря 2016 года стало известно, что сотрудники МВД при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии пресекли незаконную деятельность трех казино, которые располагались в элитных многокомнатных квартирах в центре Санкт-Петербурга.