Генри Резник ушел из МГЮА после появления там мемориальной доски в честь Сталина

Адвокат Генри Резник отказался от должности профессора Московской государственной юридической академии (МГЮА), где появилась мемориальная доска Иосифу Сталину. Об этом Резник заявил в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

Резник обосновал свой уход тем, что Сталин — «могильщик права». «Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов», — написал адвокат.

Ранее в здании академии уже присутствовала эта табличка, ее установили в 1949-м, но в хрущевские годы она была демонтирована. На ней отмечено, что Сталин выступал в одном из залов учебного заведения в 1924 году.

В МГЮА, в свою очередь, появление таблички объяснили действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. «Мемориальная доска (...) была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР". Данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране», — сообщили в пресс-центре вуза радиостанции «Говорит Москва».

Ранее социологи «Левада-центра» опубликовали результаты опроса, в котором предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную, по их мнению, историческую личность всех времен и народов. Первое место в этом списке досталось советскому лидеру Иосифу Сталину, величайшим его назвали 38 процентов респондентов.