«Решателя вопросов» из ФСБ поймали на взятке от бизнесмена с Рублевки

В Москве арестован сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который курировал Одинцовский район Подмосковья. Он обвиняется в получении крупной взятки от владельцев бизнеса на Рублевском шоссе. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, арестованный в силу занимаемой должности курировал работу одинцовского отдела ФСБ и был известен как специалист по решению проблем предпринимателей.

«Летом 2013 года к нему обратился гендиректор одной из фирм. В отношении данной структуры проводил проверку одинцовский отдел ФСБ. Также фирме крупная структура задолжала 72 миллиона рублей. [Обвиняемый] заявил, что готов помочь в решении этих проблем. За свои услуги он запросил 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, сотрудник ФСБ был задержан при получении денег, ему предъявили обвинение в соучастии в получении взятки в особо крупном размере. Московский гарнизонный военный суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста.

5 октября стало известно, что женщину-прапорщика ФСБ в отставке отправили в колонию за хищение почти 80 миллионов рублей.