Женщину-прапорщика ФСБ осудили за хищение 80 миллионов рублей на Ставрополье

Женщину-прапорщика в отставке отправили в колонию за хищение почти 80 миллионов рублей. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Осужденная Вера Колесникова занимала должность контролера специального назначения финансово-экономического отдела Пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике. За четыре года работы она похитила из кассы более 77,2 миллиона рублей.

«Колесникова производила фиктивные "двойные" выплаты военнослужащим управления и лицам, фактически не проходившим военную службу в нем», — пояснили в пресс-службе. Прапорщика в отставке признали виновной в присвоении средств и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

26 сентября стало известно о рекордной в истории Министерства обороны взятке в 368 миллионов рублей. Расследованием преступления занялось Главное военное следственное управление Следственного комитета России.