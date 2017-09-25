Изобретатель электронных браслетов для ФСИН вышел по УДО

Преображенский суд Москвы решил условно-досрочно освободить изобретателя электронных браслетов для ФСИН Николая Мартынова, отбывающего срок за хищения при их закупках. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Он был осужден на три года и восемь месяцев.

Мартынов возглавлял НПО «Мета», которое было единственным поставщиком устройств слежения для тюремного ведомства. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он дал показания о том, что директор ФСИН Александр Реймер за заключение договоров требовал откаты в размере 10 процентов от их стоимости, писал «Коммерсантъ». Мартынов сообщил следователям, что лично передал главе тюремного ведомства в его кабинете 140 миллионов рублей.

14 июня Замоскворецкий суд столицы приговорил Реймера к восьми годам колонии за мошенничество при закупках электронных браслетов. Его лишили генеральского звания и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

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Двое других фигурантов дела Николай Криволапов (бывший замглавы ФСИН) и Виктор Определенов (директор госпредприятия «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН») получили 5 лет и 8 месяцев и 6 лет колонии соответственно, также им назначены штрафы в размере 600 и 700 тысяч рублей. Помимо этого, осужденные лишены специальных званий.

По версии следствия, Реймер, Криволапов и Определенов в 2010-2012 годах похитили бюджетные средства, поставив тюремному ведомству оборудование по завышенным в несколько раз ценам. Так, электронный браслет стоимостью 19 тысяч рублей закупался за 108 тысяч, а такое же мобильное устройство вместо тех же 19 — по цене 128 тысяч.

Бывший директор ФСИН, руководивший службой с 2009 по 2012 год, был арестован в марте 2015-го. Проводимая под его началом реформа ведомства была признана провальной.