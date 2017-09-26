СМИ узнали о рекордной в истории Министерства обороны взятке

Главное военное следственное управление Следственного комитета занялось расследованием уголовного дела о рекордной в истории Министерства обороны взятке в 368 миллионов рублей. Об этом во вторник, 26 сентября, пишет газета «Коммерсантъ».

По делу проходит начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин, который за эту сумму способствовал заключению с ведомством контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, указывает газета. Также Вакулин пообещал покровительство участвовавшим в этой сделке коммерсантам.

Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и части 6 статьи 290 УК («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»).

Вакулин был отправлен в СИЗО до 29 октября. Его адвокаты обжаловали постановление в Московском окружном военном суде, который жалобу защиты отклонил.

«Коммерсантъ» отмечает, что до задержания Вакулин считался перспективным офицером, делающим успешную карьеру. По данным газеты, он недавно был переведен в Москву, до этого служил в городе Балтийске в Калининградской области. Вакулин неоднократно ездил по России с инспекциями и лекциями по вопросам тылового обеспечения войск.

