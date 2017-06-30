Верховный суд подтвердил приговор бывшим руководящим врачам госпиталя Минобороны

Верховный суд России признал законным обвинительный приговор трем бывшим врачам Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского, которые получили от 3,5 до 9 лет колонии за получение крупных взяток от тяжелобольных пациентов. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила РИА Новости пресс-служба суда.

В деле фигурируют бывшие заместитель начальника госпиталя полковник медицинской службы Сергей Свистунов, заведующий 54-м отделением госпиталя Дмитрий Мокрицкий и начальник приемного отделения госпиталя Аветис Мелконян.

По версии следствия, врачи брали деньги с тяжелобольных пациентов для оформления их на лечение в госпитале по государственной квоте. Сумма каждой взятки варьировалась от 30 тысяч до 350 тысяч рублей.

В ходе судебного процесса свою вину признал только Мелконян, остальные фигуранты утверждают о своей непричастности к преступлениям.

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Свистунова к 9 годам и четырем миллионам рублей штрафа, Мокрицкого — к 5 годам и двум миллионам рублей штрафа, Мелконяна — к 3,5 годам. В ближайшее время они будут этапированы в колонию строгого режима для отбытия наказания.

Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского — главный госпиталь Минобороны РФ, основанный в 1968 году.

