В Подмосковье дочь за взятку отправила мать в психиатрическую больницу

В подмосковном Орехово-Зуеве сотрудники Следственного комитета задержали психиатра, который за взятку и без законных оснований госпитализировал женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления СКР Елена Фокина.

Как выяснилось, 26 января врач, находясь на суточном дежурстве в психиатрической больнице №8 договорился с 23-летней местной жительницей о госпитализации ее 52-летней матери. При этом он «не имел для этого ни законных оснований, ни обязательного согласия пациентки». «За эту услугу доктор потребовал 20 тысяч рублей, которые были перечислены на банковскую карту», — рассказала Фокина.

24 апреля врач и дочь пациентки были задержаны. Возбуждены два уголовных дела — в отношении медработника по статье «Получение взятки», а в отношении дочери — по статье «Дача взятки за незаконные действия». Следствие намерено ходатайствовать об аресте медика, женщина отпущена под подписку о невыезде.

Фокина уточнила, что 33-летний психиатр в прошлом году был осужден за аналогичное преступление и приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей. Сейчас следствие проверяет всех пациентов доктора, уже дважды изобличенного во взяточничестве.

В июле 2016 года в Саратове 73-летний врач, бравший взятки цыплятами за больничные листы, был приговорен к 50 тысячам рублей штрафа.