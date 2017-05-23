«Лечившего» за взятки здоровых людей психиатра уличили в новых преступлениях

Ранее судимого 33-летнего врача подмосковной психиатрической больницы, который брал взятки за помещение в стационар здоровых людей, уличили в новых преступлениях. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«Следственными органами выявлены еще два аналогичных эпизода преступной деятельности обвиняемого, ему уже предъявлено обвинение в получении двух взяток в 2016 году. В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал», — отмечают в региональном управлении СКР.

Психиатр, имя которого не называется, был задержан сотрудниками СКР в подмосковном Орехово-Зуево 25 апреля. В отношении врача, который в настоящее время находится под домашним арестом, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»).

По версии следствия, 26 января врач на суточном дежурстве в приемном покое психиатрической больницы №8 за вознаграждение в 20 тысяч рублей договорился с 23-летней местной жительницей о помещении в стационарное отделение больницы ее матери при отсутствии законных оснований и без согласия последней.