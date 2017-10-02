В Москве при получении миллионной взятки задержали майора полиции

Оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержан за взятку в один миллион рублей. Об этом в понедельник, 2 октября, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По словам Ивановой, 22 сентября оперативниками был задержан с поличным 43-летний адвокат, который получил от своего клиента 1,2 миллиона рублей. Задержанный пояснил, что такая сумма была нужна за прекращение уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»), возбужденного полицейскими еще в августе.

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«Часть этих денег, а именно — один миллион рублей, защитник передал офицеру полиции, после чего 43-летний майор был задержан в помещении отдела полиции на Сумской улице. Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное в составе группы"», — сказала Иванова.

Она уточнила, что и адвокат, и оперуполномоченный решением суда отправлены под домашний арест. Оба обвиняемых свою вину признали. В столичном главке МВД «Ленте.ру» подтвердили факт задержания полицейского.

«Майор полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили там.

Источник в правоохранительных органах пояснил «Ленте.ру», что адвокат после задержания и предъявления обвинения согласился давать показания и указал на полицейского как на получателя взятки.