Подмосковного полицейского заподозрили в попытке получить взятку микроавтобусом

В подмосковных Бронницах с поличным задержан 29-летний лейтенант полиции, который, по версии следствия, попытался получить у нарушителя ПДД взятку в виде микроавтобуса, позже согласившись на 100 тысяч рублей. Об этом в четверг, 31 августа, «Ленте.ру» рассказала Варвара Заева, официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР).

Как считают следователи, вечером 27 августа офицер на 25-м километре трассы М-5 «Урал» остановил автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился местный житель без водительского удостоверения.

«В ходе проверки офицер выяснил, что шофер был судим по статье о нарушении ПДД, и, угрожая новым уголовным делом, потребовал от него переоформить фургон на своего знакомого. Но затем согласился на деньги. На самом деле в действиях водителя уголовного преступления не было, и привлечь его можно было лишь к административной ответственности», — сказала Заева.

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По словам представителя подмосковного главка СКР, полицейский отвез водителя микроавтобуса на медицинскую экспертизу, которая показала, что мужчина трезв. Тем не менее офицер продолжил вымогать деньги.

Потерпевший обратился в управление собственной безопасности, после чего передача денег проходила под контролем оперативников. Вымогатель, по словам Варвары Заевой, был задержан при получении денег в своем автомобиле Kia Rio на Красной улице города Бронницы ночью 30 августа.

В тот же день решением суда его взяли под домашний арест. Свою вину офицер признал полностью. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством». В Главном управлении МВД по Московской области «Ленте.ру» сообщили, что лейтенант полиции будет уволен из органов внутренних дел, а в шестом батальоне второго полка ДПС, где он проходил службу, проводится служебная проверка, по результатам которой непосредственные руководители бывшего офицера будут привлечены к дисциплинарной ответственности.