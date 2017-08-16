Руководящий сотрудник военкомата Москвы осужден за получение 12 взяток

Московский городской суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата столицы Александра Симонова за получение 12 взяток на общую сумму в 1,3 миллиона рублей. Об этом в среду, 16 августа, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)»). Осужденный будет отбывать срок в колонии общего режима. Также суд оштрафовал его на пять миллионов рублей.

По данным прокуратуры, сотрудник военкомата получал от молодых людей вознаграждение за незаконное освобождение их от призыва на военную службу.

4 марта 2016 года сообщалось об аресте бывшего военного комиссара Московской области Виктора Чеховского по обвинению в получении взятки, сумма которой не превышала миллиона рублей.

Чеховский был отстранен от должности в конце лета 2015 года, а в начале февраля задержан.