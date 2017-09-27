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Робин Гуд из Кировлеса

Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве

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Никита Белых
Никита Белых
Фото: РИА Новости

В среду, 27 сентября, в Пресненском суде Москвы начнется прокурорский допрос бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Его обвиняют в получении взяток на 600 тысяч евро. У громкого процесса большая предыстория: подсудимый пытался доказать, что брал деньги на благотворительность и лишился адвокатов из-за нехватки денег, сравнивал себя с Юрием Деточкиным, говорил о провокации спецслужб. В деталях резонансного дела разбиралась «Лента.ру».

Немного истории

Губернатора Кировской области Никиту Белых — некогда самого молодого вице-губернатора России — задержали с поличным в московском ресторане при получении 150 тысяч евро в июне 2016 года.

По версии следствия, это была лишь часть взятки на общую сумму 400 тысяч евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им компаний «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Кроме того, взяткодатель рассчитывал на общее покровительство со стороны областного правительства при осуществлении контроля за ходом предпринимательской деятельности на территории региона.

Через месяц после задержания Белых отправили в отставку в связи с утратой доверия. 11 сентября 2017-го стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев («Единая Россия») победил на досрочных выборах главы региона. Что до бывшего губернатора, то расследование по его делу завершилось в марте. Всего, по версии следствия, Никита Белых незаконно получил от кировских предпринимателей около 600 тысяч евро в 2012-2016 годах.

Вспомнил классику

На судебном процессе, начавшемся 22 августа, Никита Белых решился на довольно нестандартный ход: он дал показания сразу после оглашения обвинительного заключения. Обычно подсудимые действуют иначе — сначала выслушивают аргументы обвинения и показания свидетелей и только потом выстраивают линию защиты. Однако, по словам адвоката Андрея Грохотова, Белых, полностью отрицающий свою вину, хотел высказаться с самого момента задержания.

Обвиняемый рассказал суду, как создал «Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области», став его единственным донором и направив туда с 2009 по 2014 год 16 миллионов рублей. По словам Белых, целью фонда было финансирование важных мероприятий по развитию области. Бывший губернатор также основал «Вятский фонд сотрудничества и развития» — тоже благотворительный.

«Встает вопрос, а где же логика в моих действиях, по версии обвинения: если я брал взятки, но тратил на благотворительность не меньшие суммы? В чем корыстный умысел? Можно вспомнить Юрия Деточкина (главный герой фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» — прим. Ленты.ру), но тут не будут биться ни сроки, ни суммы», — отметил подсудимый.

Белых полагает, что никакой взятки не было, раз деньги предназначались для благих целей. Любопытно, что бывший губернатор лишился двух адвокатов — и как раз из-за нехватки денег.

«В связи с тем, что Никита Юрьевич не оплатил услуги адвокатов Марины Ярош и Дмитрия Кудряшова, договор с ними был расторгнут. Прошу вас покинуть зал», — заявила судья Татьяна Васюченко на заседании 13 сентября.

Роковое вино

Белых встретился с немецким бизнесменом Юрием Зудхаймером в ресторане 24 июня 2016 года. Зудхаймер поздравил его с прошедшим днем рождения и вручил красный бумажный пакет. Решив, что внутри бутылка вина, губернатор поставил подарок на пол, не раскрывая его и не притрагиваясь к содержимому. На выходе из ресторана обоих задержали сотрудники ФСБ. Один из оперативников раскрыл красный пакет. Под бутылкой вина оказались деньги, о чем губернатор, по его словам, и не подозревал. Как зафиксировано в материалах следствия, купюры были обработаны специальным порошком, светящимся в ультрафиолетовых лучах. Следы этого порошка оперативники выявили на руках Никиты Белых. А фотографии уже на следующий день распространил Следственный комитет.

«Ознакомившись с материалами, я понимаю, что специальным химпрепаратом были обработаны не только денежные средства, но и сам красный пакет. Все специально было сделано так, чтобы на моих руках были следы от криминалистического препарата, как и на купюрах внутри. Оперативники даже не требовали прикасаться к купюрам. Это было имитацией взятки с поличным», — утверждает Белых.

«На фотографиях его рук, которые светятся специальным средством, но руки светились не от денег, а от пакета, который ему вручили. Это важно и свидетельствует об истинном характере и цели оперативно-разыскных мероприятий: задача была не в том, чтобы пресечь преступную деятельность, а в том, чтобы создать искусственное доказательство того, что Белых — взяточник», — заявил в беседе с «Лентой.ру» адвокат Грохотов, единственный оставшийся у Белых защитник.

По его словам, когда Белых договаривался с Зудхаймером о встрече, о деньгах речи не шло. Если бы предприниматель настаивал на передаче наличности на благотворительность, то губернатор бы отправил помощников, которые урегулировали бы этот вопрос и внесли деньги на счет фонда.

«Пакет с вином появился потому, что Белых не взял деньги, это изощренная провокация», — говорит Грохотов.

Жертва обстоятельств

«Мне понятно, в чем меня обвиняют, хотя мне кажется, что речь идет о каком-то бреде. Свою вину я категорически не признаю. Все это банальная провокация со стороны правоохранительных органов, построенная на словах людей, зависимых от них», — заявил Белых после того, как прокуроры огласили обвинительное заключение.

Обвинение считает, что бывший губернатор получал деньги за покровительство бизнесменам Альберту Ларицкому и Юрию Зудхаймеру. Их предприятия (Ларицкий контролировал «Нововятский лыжный комбинат» и комбинат «Кировлес», активы позже выкупил Зудхаймер) должны были попасть в список приоритетных инвестпроектов.

Сам Белых в своем выступлении отдельно упомянул Ларицкого: 7 ноября 2016 года его приговорили к трем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Следствие установило, что при помощи мошеннических схем в 2010-2011 годах под фиктивные сделки и по подложным документам с участием аффилированных с Ларицким зарубежных фирм у Сбербанка были получены кредиты, из которых было похищено 254 миллиона рублей.

На процессе Ларицкий полностью признал свою вину и частично возместил ущерб, а его дело рассматривалось в особом порядке. По мнению Белых, на следствии Ларицкий заключил сделку: в обмен на мягкое наказание он дал показания против бывшего губернатора.

Кроме того, Белых считает, что гражданин Германии Зудхаймер тоже оказался в поле зрения правоохранителей, но дело против него было прекращено после того, как он также согласился сотрудничать со следствием по делу бывшего чиновника.

В ходе судебного процесса стало известно о существовании одного интересного документа, который, по мнению защиты, подтверждает версию о провокации спецслужб. Речь идет о шестистраничной распечатке одного разговора, найденной оперативниками в вещах Белых при обыске после его задержания. Адвокат Грохотов не рассказал, как этот документ попал к тогдашнему губернатору, но пообещал, что на слушаниях в Пресненском суде защита еще вернется к обсуждению этого доказательства.

След ФСБ

По данным следствия, 6 июня 2016 года Юрий Зудхаймер подал в ФСБ заявление о вымогательстве у него взятки губернатором Кировской области. Завизировал постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) и руководил спецоперацией по задержанию Белых тогдашний заместитель начальника управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, утверждает адвокат.

«Его подпись стоит на многих документах в материалах дела, и по всем этим ОРМ у нас очень много вопросов, потому что их результатом стало незаконное уголовное преследование Белых. Мы будем настаивать на допросе Феоктистова», — пояснил защитник. Он огласил соответствующее ходатайство, но судья решила пока повременить с этим.

Генерал ФСБ на днях дал показания по другому громкому делу: в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого также обвиняют в получении взятки. По версии следствия, Улюкаев вымогал два миллиона долларов у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. Бывший чиновник тоже заявлял о провокации спецслужб. Разработкой этой спецоперации занимался тот же Феоктистов. Теперь, видимо, генералу на пенсии придется ходить по судам и раскрывать свои методы работы. Впрочем, общественность об этом не узнает. Допрос бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ проходил в закрытом режиме, а адвокатам Улюкаева суд строго-настрого запретил что-либо рассказывать прессе.

Любовь Ширижик

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