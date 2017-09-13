Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, в ходе судебного слушания сравнил себя с персонажем советского фильма «Берегись автомобиля» Юрием Деточкиным. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает РИА Новости.

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На допросе в Пресненском суде Москвы Белых заявил, что не покупал дорогих вещей, не имел незадекларированного имущества и занимался благотворительностью.

«У меня не было иллюзий по поводу бюджета региона. Так какая логика в обвинении, если я брал деньги — 18 миллионов рублей — и столько же денег потратил на благотворительность? Можно вспомнить Юрия Деточкина, но тут не будут биться ни сроки, ни суммы», — сказал Белых.

Ранее в среду бывший губернатор лишился двух адвокатов, так как не оплатил их услуги.

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Чиновник возглавил Кировскую область в 2009-м. В июле прошлого года, через месяц после задержания, он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Белых незаконно принял от кировских предпринимателей около 600 тысяч евро в 2012-2016 годах. Его задержали с поличным в московском ресторане при получении 150 тысяч евро в июне 2016-го. Следствие утверждает, что это была лишь часть взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Расследование завершилось в марте.

По сюжету картины Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», главный герой Юрий Деточкин (сыграл Иннокентий Смоктуновский) угонял машины у взяточников и спекулянтов, продавал их, а вырученные деньги переводил в детские дома.