Белых лишился двух адвокатов из-за отсутствия денег

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, лишился двух адвокатов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы в среду, 13 сентября.

«С связи с тем, что Никита Юрьевич не оплатил услуги адвокатов Марины Ярош и Дмитрия Кудряшова, договор с ними был расторгнут. Прошу вас покинуть зал», — заявила судья Татьяна Васюченко.

В среду в суде начался допрос Белых. «Интерфакс» отмечает, что теперь интересы бывшего губернатора представляет лишь адвокат Андрей Грохотов.

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В августе Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белых. Материалы были переданы в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Белых задержали с поличным в московском ресторане при получении 150 тысяч евро в июне 2016 года. Следствие утверждает, что это была лишь часть взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Расследование по этому эпизоду было завершено в марте. Всего, по версии следствия, губернатор незаконно получил от кировских предпринимателей около 600 тысяч евро в 2012-2016 годах.

Чиновник возглавил Кировскую область в 2009-м. В июле прошлого года, через месяц после задержания, он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. 11 сентября 2017-го стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев («Единая Россия») стал победителем на досрочных выборах главы региона.