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Победителем на выборах губернатора Кировской области стал Игорь Васильев

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Игорь Васильев
Игорь Васильев

Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев («Единая Россия») стал победителем на досрочных выборах главы региона. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря облизбиркома Романа Козьмина.

После обработки 97 процентов бюллетеней Васильев набирает более 64 процентов голосов, сказал собеседник агентства.

За руководителя фракции КПРФ в областном парламенте Сергея Мамаева проголосовали 19,18 процента избирателей, кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Кирилл Черкасов получил 9,84 процента голосов, командир штаба общественной организации «Студенческие строительные отряды Кировской области» Николай Барсуков («Коммунисты России») — 4,28 процента.

По предварительным данным, явка избирателей на губернаторские выборы в регионе составила 30,77 процента.

Российский президент Владимир Путин назначил Васильева врио кировского губернатора в июле прошлого года. Тогда же глава государства отрешил от поста губернатора в связи с утратой доверия Никиту Белых, руководившего Кировской областью с 2009 года. В июне 2016-го он был задержан с поличным при получении взятки. Сейчас уголовное дело в отношении него рассматривает Пресненский суд Москвы.

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