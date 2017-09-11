На выборах кировского губернатора наметился лидер

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев («Единая Россия»), согласно результатам обработки 27,74 процента протоколов, лидирует на выборах главы региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного центра областного избиркома в понедельник, 11 сентября.

По предварительным данным, его поддержали 64,66 процента избирателей. Следом идет представитель КПРФ Сергей Мамаев с показателем в 19,78 процента голосов. На третьем месте кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Кирилл Черкасов (9,02 процента), на четвертом — представитель «Коммунистов России» Николая Барсуков (4,15 процента).

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Явка составляет 30,21 процента, уточняет агентство.

Президент России Владимир Путин назначил Васильева врио кировского губернатора в июле прошлого года. До этого он занимал должность главы Росреестра. Тем же указом глава государства отрешил от поста губернатора в связи с утратой доверия Никиту Белых, руководившего Кировской областью с 2009 года. В июне 2016-го он был задержан с поличным при получении взятки. Сейчас уголовное дело в отношении него рассматривает Пресненский суд Москвы.

Прошлые губернаторские выборы состоялись в Кировской области в 2014 году. На них одержал победу Белых, набрав почти 70 процентов голосов избирателей. Его соперниками были, в частности, Сергей Мамаев и Кирилл Черкасов.