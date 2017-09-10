В Пермском крае обозначился безусловный лидер

На выборах губернатора Пермского края по итогам обработки 10 процентов избирательных бюллетеней врио главы региона Максим Решетников («Единая Россия») набирает более 81 процента голосов. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает «Интерфакс».

Как следует из системы ГАС «Выборы», на втором месте коммунистка Ирина Филатова, она набрала 7,70 процента голосов. За представителя ЛДПР Сергея Постникова отдали голоса 3,87 процента избирателей.

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За место губернатора Пермского края также боролись кандидаты от «Справедливой России» и «Патриотов России» Владимир Аликин и Андрей Степанов.

Решетников руководил столичным департаментом экономической политики и развития, до того как был назначен врио губернатора Пермского края в начале февраля этого года.

Его предшественник Виктор Басаргин, сейчас возглавляющий Ространснадзор, досрочно подал в отставку.

В прошлый раз прямые губернаторские выборы проходили в Прикамье 17 лет назад. В прошедших в 2000 году выборах губернатора Пермской области (с 2005 года — Пермский край) приняли участие 49 процентов от общего числа избирателей. Победу в первом туре с результатом 51 процент одержал Юрий Трутнев. Впоследствии главы региона назначались региональным парламентом.