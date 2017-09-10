Никитин ушел в отрыв от конкурентов в Новгородской области

Во всех районах Новгородской области с большим отрывом от конкурентов лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин («Единая Россия»). Об этом со ссылкой на главу областной избирательной комиссии Татьяну Лебедеву в воскресенье, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

На момент брифинга Лебедевой было обработано 16,4 процента протоколов. «Уверенную победу одерживает Андрей Никитин, получивший 71 процент голосов», — сказала Лебедева.

Второе место заняла Ольга Ефимова от КПРФ (14 процентов), третье — Антон Морозов от ЛДПР (6 процентов).

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Лебедева также сообщила, что серьезных нарушений в ходе губернаторских выборов в Новгородской области не зарегистрировано. По ее словам, кампания прошла спокойно, на участках работали 909 наблюдателей от различных партий. «На всех участках, на которых я была, праздничная атмосфера, оживление есть и в городе», — сказала Лебедева.

37-летний Андрей Никитин был назначен врио губернатора в середине февраля, после того как руководивший Новгородской областью Сергей Митин подал в отставку. После назначения в регион Никитин покинул должность главы Агентства стратегических инициатив (АСИ), которую занимал с момента создания организации в 2011 году.

На выборах губернатора Новгородской области в 2012 победил Сергей Митин при поддержке почти 76 процентов избирателей.