Явка на выборах главы Новгородской области достигла 25 процентов

Явка на губернаторских выборах в Новгородской области к вечеру единого дня голосования достигла 25 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 10 сентября.

Активность голосования в районах области колеблется в пределах 18-58 процентов. На предыдущих выборах главы региона 14 октября 2012 года явка к 18:00 составляла свыше 36 процентов. В Великом Новгороде проголосовали 20 процентов избирателей, отмечается в сообщении.

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В выборах главы Новгородской области участвуют врио руководителя региона Андрей Никитин, коммунистка Ольга Ефимова, депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР), предприниматель Михаил Панов («Справедливая Россия») и выдвинутый «Патриотами России» пенсионер Николай Захаров.

37-летний Андрей Никитин был назначен врио губернатора в середине февраля, после того как руководивший Новгородской областью Сергей Митин подал в отставку. После назначения в регион Никитин покинул должность главы Агентства стратегических инициатив (АСИ), которую занимал с момента создания организации в 2011 году.

На выборах губернатора Новгородской области в 2012 году победил Сергей Митин при поддержке почти 76 процентов избирателей.