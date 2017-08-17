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Глава Кировской области открыл две «бережливые» поликлиники

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Игорь Васильев
Игорь Васильев

Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев принял участие в открытии двух медицинских учреждений, переоснащенных в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника». Об этом в четверг, 17 августа, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

«В регионе после ремонта открыт не один десяток учреждений. Мы даже столкнулись с тем, что в некоторые поликлиники конкурс на трудоустройство. Появление таких современных учреждений — сигнал, что медицина развивается, и, возможно, это позволит привлечь врачей из других регионов», — отметил Игорь Васильев.

В детской поликлинике №1 и взрослой поликлинике №7, которые обслуживают более 50 тысяч жителей города, выполнили масштабные ремонтные работы, провели техническое переоснащение и оптимизацию рабочего пространства, а также внедрили системы «Электронный регистратор» и «Электронное регулирование очереди».

5 августа президент России Владимир Путин посетил поликлинику №1 Кировского клинико-диагностического центра и похвалил главврача Ольгу Тимофееву. «Таких врачей, как Тимофеева, побольше бы», — сказал президент.

Кировская область — один из пилотных регионов по информатизации в сфере здравоохранения. На начальном этапе в проект «Бережливая поликлиника» вошли четыре крупные поликлиники областного центра. С 1 июля — еще 13. Принципы «бережливого производства», то есть бережного отношения к времени пациента, будут распространены на все медучреждения области.

Минздрав России дал старт проекту «Бережливая поликлиника» в ноябре 2016 года.

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