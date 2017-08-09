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Белых усмотрел в материалах дела причину своего испорченного зрения

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Никита Белых
Никита Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, посетовал на проблемы со зрением, возникшие после прочтения материалов уголовного дела. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Помимо имеющихся жалоб на здоровье — давление, диабет, боли в спине и прочее — у Никиты Юрьевича появились жалобы на зрение. Он прочитал большое количество материалов [дела], он почувствовал, что у него упало зрение. Мы требуем, просим провести обследование», — сказал юрист.

По его словам, первичный осмотр Белых должны провести врачи следственного изолятора, где он содержится. Потом, если они сочтут необходимым, бывшего губернатора направят на дальнейшее обследование.

Адвокат уже не раз говорил об ухудшении состояния здоровья своего клиента. Так, в январе Грохотов сообщил, что у Белых, «по его ощущениям, отнимается левая нога». В апреле юрист заявил, что у бывшего губернатора диагностировали заболевание мозга (энцефалопатию второй степени). «Это связано в том числе с повышенным артериальным давлением», — отмечал он.

Белых вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (общая сумма — 600 тысяч евро). Его задержали с поличным 24 июня в одном из ресторанов Москвы, на следующий день Басманный суд Москвы арестовал губернатора. Свою вину он не признает.

Никита Белых возглавил Кировскую область в 2009-м. В июле 2016 года он был снят с должности президентом в связи с утратой доверия.

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