Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Никиты Белых

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Материалы переданы в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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27 июля стало известно, что Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении Белых и направил его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется по нескольким коррупционным эпизодам.

Белых был задержан с поличным в московском ресторане при получении 150 тысяч евро в июне 2016 года. Следствие утверждает, что это была лишь часть взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Расследование по этому эпизоду было завершено в марте. Всего, по версии следствия, губернатор незаконно получил от кировских предпринимателей около 600 тысяч евро в 2012-2016 годах.

Чиновник возглавил Кировскую область в 2009-м. В июле прошлого года, через месяц после задержания, он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.