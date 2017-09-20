Защита Никиты Белых попросит суд допросить генерала Феоктистова

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, будет просить суд о допросе генерала Олега Феоктистова, ранее возглавлявшего 6-ю службу Управления собственной безопасности ФСБ. Об этом в среду, 20 сентября, РИА Новости сообщил адвокат Андрей Грохотов.

«Мы будем заявлять ходатайство о вызове Феоктистова в суд, так как он руководил всеми оперативно-розыскными мероприятиями по делу Белых, на всех документах стоит его подпись», — аргументировал решение защитник.

Ранее в среду стало известно, что Феоктистова допросят по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Заседание состоялось в закрытом режиме и длилось полтора часа. По словам адвоката бывшего чиновника, защита осталась довольна показаниями.

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Олег Феоктистов занимал пост вице-президента «Роснефти» и руководителя службы ее безопасности с сентября 2016-го по март 2017-го. До того он, по данным Forbes, с 2004 года руководил 6-й службой Управления собственной безопасности ФСБ, занимал пост замглавы УСБ. Возглавляемая Феоктистовым служба, кроме дел Белых и Улюкаева, отметилась в деле бывшего главы антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова, бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.

Белых был задержан с поличным в июне 2016 года при получении 150 тысяч евро. Следствие утверждает, что это была лишь часть взятки на общую сумму 400 тысяч евро и бывший чиновник незаконно принял от кировских предпринимателей около 600 тысяч евро в 2012-2016 годах.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Следствие утверждает, что министр вымогал взятку размером в два миллиона долларов у менеджмента компании «Роснефть» в обмен на выдачу положительного заключения о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».