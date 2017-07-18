Замначальника полиции Лобни обвинили в получении взятки в миллион рублей

Заместителю начальника полиции города Лобни по оперативной работе предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Об этом во вторник, 18 июля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Елена Фокина.

Она уточнила, что офицер решением суда арестован, его соучастница, скрывшаяся с места преступления, объявлена в розыск.

«Как установлено в ходе следствия, полицейский оказал давление на местного жителя и вынудил его дать признательные показания в причастности к грабежу, который тот на самом деле не совершал. А затем офицер потребовал миллион рублей за непривлечение гражданина к уголовной ответственности. 5 июля полицейский и его 32-летняя сообщница получили всю сумму», — рассказала Фокина.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено по статьям 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как стало известно «Ленте.ру», речь идет о 35-летнем подполковнике полиции и его близкой знакомой. «В январе 2017 года в полицию поступило сообщение о грабеже, совершенном в районе спортивной базы "Озеро Круглое". В конце февраля подполковник вынудил одного из местных жителей написать явку с повинной, а затем стал требовать деньги за непривлечение к уголовной ответственности», — рассказал источник в правоохранительных органах. Задержанный после получения денег офицер признался в совершенном преступлении.