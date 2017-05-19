Замначальника отдела угрозыска Королева задержали за взятку в полмиллиона рублей

Заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД по городскому округу Королев задержан в связи с получением взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается на сайте управления МВД по Московской области.

По данным следствия, некая женщина предложила полицейскому такую сумму за то, чтобы он не привлекал ее к уголовной ответственности, передает телеканал «360».

В пресс-службе главка уточнили, что замначальника отдела был задержан при получении денег, передает агентство городских новостей «Москва». Начата служебная проверка.

В конце апреля бывший начальник отдела МВД по Рузскому району Подмосковья Алексей Бобров и бывший начальник отдела уголовного розыска того же ОМВД Василий Кобелев были приговорены к шести и пяти годам колонии строгого режима соответственно. Оба они признаны виновными во взяточничестве в особо крупном размере.