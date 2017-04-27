За взятки осуждены два бывших руководителя полиции подмосковной Рузы

Бывший начальник отдела МВД по Рузскому району Подмосковья Алексей Бобров и бывший начальник отдела уголовного розыска того же ОМВД Василий Кобелев осуждены к шести и пяти годам колонии строгого режима соответственно. Как сообщила «Ленте.ру» Елена Фокина, официальный представитель ГСУ СКР по Московской области, оба бывших офицера признаны виновными во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным следствия и суда, с февраля по август 2014 года Начальник ОМВД Бобров через посредника Кобелева получили от двух предпринимателей 8 миллионов 450 тысяч рублей. За эти деньги они обеспечивали самосвалам двух фирм, разрабатывавшим Богаевский гравийно-песчаный карьер, беспрепятственный проезд по дорогам Подмосковья, в том числе с перегрузом.

«Расследование уголовного дела было непростым — оба офицера имели большой опыт оперативной работы, а из ста свидетелей большинство были их подчиненными, и не всегда давали полные правдивые показания. Однако, несмотря на это, были собраны многочисленные убедительные доказательства вины бывших офицеров», — рассказала Фокина.

Решением суда Бобров и Кобелев также лишены специальных званий и после отбытия наказания им запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

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