В Москве осудили выживавших людей за долю в квартире банду «черных риелторов»

Зюзинский районный суд вынес приговор банде «черных риелторов» во главе с бывшим участковым Евгением Макаровым. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова, передает телеканал «360».

Сообщниками полицейского были юрист Яна Графова, 75-летняя Александра Молчанова, выступавшая в роли подставного покупателя, и четверо уроженцев Чечни, которые, по версии следствия, оказывали психологическое давление на владельцев квартир.

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Все они были признаны виновными по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки»). Бывший участковый Макаров получил девять лет лишения свободы, Графова — шесть лет, Молчанова — три года условно. Остальные фигуранты дела были приговорены на сроки от 4,5 до 7 лет колонии.

С «черных риелторов» в пользу потерпевших суд взыскал более одного миллиона рублей.

По данным следствия, лидер банды Макаров вместе с сообщниками выкупал доли в квартирах, затем заселял туда своих людей, которые оказывали давление на собственников с целью вынудить их расстаться с жильем по минимальной цене. Полицейского задержали в июле 2015 года. На тот момент на Макарова и его мать было оформлено 24 доли в московских квартирах.

Ни он, ни другие фигуранты дела своей вины не признали. Их адвокаты пообещали обжаловать приговор, сочтя его слишком суровым.