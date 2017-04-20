Чиновник подмосковного Минздрава за взятки выдавал медицинские лицензии

В министерстве здравоохранения Московской области выявлен чиновник, подозреваемый в получении взяток за выдачу лицензий на осуществление медицинской деятельности. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 апреля.

Факты коррупции были выявлены сотрудниками полиции во взаимодействии с Минздравом.

Помимо чиновника, во взяточничестве подозреваются представители коммерческих организаций.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что начальник одного из управлений областного Минздрава за денежное вознаграждение способствовал выдаче предпринимателям лицензий на осуществление медицинской деятельности, а также производил действия, позволяющие организациям побеждать на аукционах, что в последующем предоставляло им право заключать контракты на поставку расходных материалов в лечебные учреждения Московской области.

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Сумма взяток варьировалась от 25 тысяч до нескольких миллионов рублей. В результате проведения обысков жилых помещений и офисов изъяты финансовые документы, печати, мобильные устройства, денежные средства в иностранной валюте и рублях.

Чиновник и его сообщники, предприниматели, задержаны, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 290 и 291 УК РФ («Получение и дача взяток»).

По данным следствия, с сентября 2016 года по февраль 2017-го коммерсанты передали сотруднику Минздрава два миллиона рублей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.