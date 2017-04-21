Тамбовский арбитражный судья получил семь лет колонии за взятки

Бывший судья арбитражного суда Тамбовской области Сергей Сучков признан виновным во взяточничестве, покушении на получение взятки и приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщил Александр Долотов, руководитель Второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.

Он уточнил, что 49-летний юрист был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

«1 марта 2016 года судья вынес решение о взыскании порядка 8 миллионов рублей со строительной фирмы, а спустя две недели предложил представителю этой фирмы помощь в отсрочке — за вознаграждение в 200 тысяч рублей. Получив согласие, уже на следующий день он вынес соответствующее определение», — рассказал Александр Долотов.

Через неделю во время встречи судьи с представителем фирмы-должника он сообщил, что заодно вынес и решение об отказе в обеспечении иска взыскателя, оценив «дополнительные услуги» еще в 100 тысяч рублей. В середине марта 2016 года юрист был задержан с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России.

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По словам представителя следствия, часть переговоров и сам момент передачи взятки были зафиксированы на видео, что, среди прочего, и послужило доказательством вины судьи.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено 14 декабря 2016 года, после согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ — такая длительная процедура прописана в законодательстве. Расследование было завершено к 13 февраля 2017 года.

В ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении федерального судьи города Асбест Свеодловской области — он вымогал у нотариуса 6 миллионов рублей за оправдательный приговор